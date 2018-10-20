(Görüntülü) Tepe lambalı araçla gasp yapan sahte polisler yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KUZEY Marmara Otoyolunda tepe lambalı otomobilleriyle önünü kestikleri TIR sürücüsünü kendi araçlarının bagajına kapatarak 26.5 ton ağırlığında 670 bin TL değerinde külçe alüminyumu çaldıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Hadımköy de bir depoda ele geçirilen külçe alüminyum ise sahibine teslim edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. OTOYOLDA DURDURUP BAGAJA KAPATTILAR Kuzey Marmara Otoyolunda 9 Ekim\'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti;İzmit, Derince limanına gemiyle getirilen külte Alüminyum\'u kullandığı TIR\'a yükleyen şoför B.K.Ö. aracıyla Hadımköy\'e gitmek için yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra yemek için mola veren daha sonra yola çıkan şoförün kullandığı TIR\'ın önü tepe lambası bulunan bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak şoför B.K.Ö.\'yü ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kendi araçlarına oturttular. Bir süre sonra şüpheliler B.K.Ö.\'yü bu kez aynı otomobilin bagajına koyarak yollarına devam etti. BAGAJDAN KAÇTI KÖYLÜLER HIRSIZ SANIP ATEŞ ETTİ Bir süre bu şekilde yola devam edilmesinin ardından ellerindeki plastik kelepçeden kurtulan B.K.Ö. otomobilin bagaj kapağını açarak aşağı atladı. Koşarak uzaklaşan B.K.Ö., Çatalca\'nın Çanakça köyünde bir kıraathaneye sığındı. Köylülerin hırsız sanarak ateş ettiği B.K.Ö. polis ekipleri tarafından teslim alındığında gasp olayı ortaya çıktı. ÇALDIKLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldıkları 26.5 ton Alüminyumu Hadımköy\'de satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Çete lideri M.D.(35) ile M.D., M.K., M.E., H.E., H.T., M.A., Y.K. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerin çaldığı Alüminyum bulunarak sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.