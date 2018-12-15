(Görüntülü) 'TEN' hastası oğlunun tedavi edilmesini istiyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANL/GAZİANTEP, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, milyonda bir görülen Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) hastalığına yakalanan tüm vücudunu yaralar kaplayan 11 yaşındaki Ömer Faruk Taşdemir\'in ailesi, oğullarının kurtulabilmesi için Ankara\'da tedavi edilmesi gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Şanlıurfalı Abdülkerim ve Leyla Taşdemir, 4 çocuklarından 3\'üncüsü olan Ömer Faruk Taşdemir\'i el ve dudağındaki çatlaklıklar nedeniyle 4 ay önce kentteki bir devlet hastanesine götürdü. Çocuğa verilen ilaçlar vücudunda reaksiyona yol açarak milyonda bir görülen TEN hastalığına neden oldu. Vücudunun neredeyse tamamında derin yaralar oluşan Taşdemir, Gaziantep\'teki bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Taşdemir\'in hastalığında bir iyileşme görülmedi.



Oğlunun ölümle burun buruna olduğunu gözyaşları içinde anlatan Abdülkerim Taşdemir, şunları söyledi:



\"Oğlumun dudağında, elinde ve ayaklarında çatlaklıklar vardı. Biz Şanlıurfa\'da doktora götürdük oğlumuzu. Orada ilaç verildi, yüksek dozda antibiyotik olduğu için çocuğumuzda yan etki oluşarak bu duruma geldi. Epidermal Nekroliz tanısı konuldu. Tahlillerde başka bir şey çıkmadı. Şu anda burada, Gaziantep\'te doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama hastalık tedaviye yanıt vermedi. Ben büyüklerimizden yardım istiyorum. Oğlumun durumu kötü. İyi bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum. Daha önce hiçbir belirti yoktu vücudunda. İlaç kullandıktan sonra belirtiler başladı. Çocuğum ilaç sebebiyle bu hale geldi, başka çocukların bu hale gelmemesi için devlet büyüklerimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Maddi bir beklentim yok, çocuğumun sağlığı için gereken yapılsın, başka bir şey istemiyorum.\"



İşsiz olduğunu söyleyen Abdülkerim Taşdemir, yaptıkları araştırmada oğlunun tedavisinin Ankara Hacettepe Hastanesi\'nde mümkün olabileceğini öğrendiklerini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.