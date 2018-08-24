T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) TEM'in Kocaeli geçişinde 40 kilometrelik araç kuyruğu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCELİ (DHA) Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor

24 Ağustos 2018 22:16

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCELİ (DHA) Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli\'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZAlişan KOYUNCUKOCELİ DHA TatilcilerinTEM Otoyolu KocaeliSakarya SapancaMahmudiyeKocaeli DerinceSaatDerinceGebze KirazpınarYoğunluğun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24