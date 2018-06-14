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(Görüntülü) TEM'İn Bolu Geçişinde Bayram Yoğunluğu Başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu

14 Haziran 2018 13:50

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı memleketlerine gidenler TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğa rağmen ulaşımda durma olmazken, yolculuktan yorulanlar yol kenarındaki dinlenme tesislerine akın etti. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki çimlere uzanarak dinlendi. Yoğunluk yalnızca otoyolun Ankara istikametinde yaşanırken, İstanbul yönündeki araç azlığı dikkat çekti. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu\'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Trafik ekipleri yollarda denetimlerini arttırdı.

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