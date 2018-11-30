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(Görüntülü) TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza (2)

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi

30 Kasım 2018 19:07

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan bir kamyonetin sürücüsü başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ediyor

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