(Görüntülü) Telefon dolandırıcısı, sivil polislerce böyle yakalandı





Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) ALMANYA\'da yaşayan kadın gurbetçi 74 yaşındaki M.H., Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki yazlığında tatil yaparken, telefonla dolandırılmak istendi. Başarılı olduğunu düşünerek parayı almak için gurbetçinin evine giden zanlı İsa B. (20), bahçıvan, dondurmacı ve market işletmecisi rolündeki polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İsa B.\'nin suç ortağı olduğu belirlenen Mehmet Ş.B. (21) de Şanlıurfa\'da yakalandı. İki zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Almanya\'dan, Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'ndeki bir sitede bulunan villasına tatile gelen M.H., polis ekiplerine müracaat ederek, bir telefon dolandırıcısının kendisini kandırmaya uğraştığını söyledi. Eve gelen ekipler, zanlının yakalanması için plan yaptı. Tekrar arayan telefon dolandırıcısı, M.H.\'nin yanında polisin olduğundan habersiz bir şekilde, emniyet amiri olduğunu söyleyerek, PKK ve FETÖPDY terör örgütü üyelerine hesaplarınızdan para aktarıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaç bankada ve ne kadar paranız var diye sordu. Sorulara cevap veren ve ev adresini de söyleyen M.H., polis ekipleriyle birlikte zanlıyı tuzağa düşürdü. Yaşlı kadını kandırdığını sanan dolandırıcı, 45 bin Euro parayı hazırlayın, bir polis arkadaşımız verdiğiniz adrese gelerek teslim alacak ve üzerinizdeki suçlamalar kalkacak diyerek telefonu kapadı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Bahçıvan, taksici ve marketçi rolünde, evin çevresinde önlem alan polis ekipleri, villa çevresi ve site girişinde beklemeye başladı. 11 saat boyunca çevreyi kontrol eden polis ekipleri, şüpheli bir kişinin site girişine gelmesiyle operasyon için düğmeye bastı. Çevresini kontrol ederek adrese gelen ve yaşlı kadının evinin kapısını çalıp emniyet amiri olduğunu söyleyerek parayı isteyen dolandırıcı, teslim aldıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşmak istedi. Ancak polisler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen zanlının İsa B.. olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda ortağının Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Mehmet Ş.B. olduğunu söylemesi üzerine harekete geçildi. Dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp suçlarından kaydı bulunan Mehmet Ş.B., Şanlıurfa\'da polis tarafından yakalandı. Her iki zanlı da işlemleri sonrası gözaltına alındıkları kentlerden adliyeye sevk edildi. İkisi de \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan tutuklandı.



Polis ekipleri ise parayı, sahibi M.H.\'ye teslim etti. Polise teşekkür eden M.H., tatilini tamamlayıp Almanya\'ya geri döndü. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, polisin kimseden para istemediğini, bu gibi durumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan zanlının site içinde polis tarafından yakalanması anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

