(Görüntülü) Telefon dolandırıcılığı şüphelileri yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, telefonla aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde 365 bin lira, 1750 dolar ve 1600 euro para ele geçirildi.



Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli kentlerde aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve suçlama yönelterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı takip sonunda şüphelilerin İlçe merkezinde plakası ve isimleri açıklanmayan otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada otomobilin döşemelerinin altına gizlenmiş 365 bin lira, 1750 dolar ve 1600 euro ele geçirildi.



Paralara el koyan polis, şüphelileri gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet\'e götürdü.

