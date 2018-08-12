(Görüntülü) Telefon dolandırıcıları, emekli öğretmenin 21 bin 400 lirasını dolandırdı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da emekli öğretmen S.I., kendisini telefonla arayıp, kimlik bilgilerinin çetenin eline geçtiğini iddia eden dolandırıcılara 21 bin 400 lirasını kaptırdı. Dolandırıcılara kuryelik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Onuş (40), tutuklandı. ​Olay, 9 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi\'nde meydana geldi. S.I.\'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin soyguncu bir çetenin eline geçtiği, mal varlığının tehlikede olduğunu söyleyerek, evde bulunan paralarını teslim etmesini söyledi. S.I. da bunun üzerine evde bulunan 21 bin 400 lirasını Karakayış Caddesi üzerinde buluştuğu kuryeye teslim etti. Bir süre sonra aradığı numaranın yanıt vermediğini fark eden S.I., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları doğrultusunda kuryenin Ali Onuş olduğunu belirledi. Polis, Ali Onuş\'u, saklandığı evde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada S.I.\'dan aldığı paranın 7 bin lirası ele geçirildi. Paranın kalan kısmını ise şebekeye teslim ettiği belirtildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onuş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini görüntüleyen gazeteciler için polise, \"Beni neden çekiyorlar ağabey, ben bir şey yapmadım ki\" dedi. Ali Onuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.