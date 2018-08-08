(Görüntülü) Tekstil fabrikasında yangın

Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ-DHA) Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, su sabah Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonunda alevler kontrol altına alınabilirken, yangında pamuk ve iplik balyaları yandı. Aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, büyük çapta hasarın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.