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Spor

(Görüntülü) Tekneler Leros'tan yola çıktı

MUĞLA, (DHA) Bodrum'dan Yunanistan'ın Leros Adası'na giden yaklaşık 2 bin kişilik kafilenin yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yarışların etkileyeceği endişesi son buldu ve yarış bugün start aldı

26 Ekim 2018 16:18

MUĞLA, (DHA) Bodrum\'dan Yunanistan\'ın Leros Adası\'na giden yaklaşık 2 bin kişilik kafilenin yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yarışların etkileyeceği endişesi son buldu ve yarış bugün start aldı. Tekneler Leros - Gümüşlük etabı için yola çıktı. American Hospital The Bodrum Cup yarış programında öncelikli belirtilen Leros (Yunanistan) - Körmen (Datça) rotası olumsuz hava koşulları nedeniyle Leros (Yunanistan) - Gümüşlük olarak değiştirildi. Yarın yapılması planlanan Körmen (Datça) - Bodrum rotası ise Gümüşlük - Bodrum olarak yapılacak. The Bodrum Cup Yelken Yarışları için çarşamba günü Yalıkavak Marina\'dan hareket eden yarışçılar herhangi bir sorun yaşamadan Leros etabını tamamladı. Seyir yapanlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişi günü dinlenerek geçirdi. Leros - Gümüşlük etabının bugün tamamlanacağı yarışın son etabı ise yarın gerçekleştirilecek. Yarın yapılacak Gümüşlük - Bodrum etabıyla organizasyon son bulacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yarıştan detaylar -Genel detaylar (FOTOĞRAFLI)

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