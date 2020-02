(Görüntülü) ‘Tekne Orucu' hem eğlendiriyor hem öğretiyor

İSTANBUL,(DHA)- Eyüpsultan Belediyesi çocuklar için “Tekne Orucu İftar Programı” düzenledi. Oruçlarını açan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Anadolu\'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan Tekne Orucu, Eyüpsultan\'da çocuklar tarafından her Ramazan farklı bir heyecan ve sevinçle karşılanıyor. Bu yıl da Ramazan\'ın her günü öğle ezanından bir saat önce, yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklar, kendileri için Eyüp Sultan Meydanı\'da hazırlanan iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor. Tekne Orucu etkinliğinde çocuklar iftar öncesi doyasıya eğlenip dualar etti. Fatih Mercantaşı\'nın sunumuyla gerçekleşen Tekne Orucu\'nda palyaçolar çocukların yüzlerini boyarken, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca ile de hem eğlenip hem de öğrendi. Öğlene kadar oruç tutan çocuklar öğle ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı. 13 FARKLI NOKTADA DÜZENLENİYOR Başkan Remzi Aydın\'ın talimatıyla “Tekne Orucu” etkinliği bu yıl 13 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Etkinlik Eyüp Sultan Meydanı\'nda her gün onlarca çocuğun katılımıyla düzenlenirken, diğer noktalarda değişik tarihlerde gerçekleşiyor. TEKNE ORUCU (ÇOCUK ORUCU) NEDİR ? Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi \'Tekne Orucu\' olarak adlandırılmış.