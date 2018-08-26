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(Görüntülü) Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya devrildi, 6 kişi yaralandı

26 Ağustos 2018 13:52

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Tekirdağ karayolunun Sezerler Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İçindeki 10 yolcusuyla Ordu\'dan Tekirdağ\'a giden Özay Turizm\'e ait Kazım Duran yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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