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(Görüntülü) Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü (3)

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi öldü

08 Ocak 2019 14:52

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2\'si çocuk 4 kişi öldü. Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı. Otomobilde Erkan Aslan (42) ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor

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