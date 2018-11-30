(Görüntülü) Tekirdağ'da kısa dönem erler törenle yemin etti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da 373\'üncü kısa dönem askerler, ailelerinin de katıldığı törenle yemin etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verdi. Tekirdağ\'da kısa dönem erler için Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen yemin törenine Vali Aziz Yılıdırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda asker aileleri katıldı. Kısa dönem askerler, Türk bayrağı ve tüfeklerin üzerine ellerini koyarak yemin ettikten sonra aileleriyle hasret giderdi. Yemin töreninde ailelere seslenen Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, \"Yaklaşık 4 hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız, temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle, vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki, asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün, asker anası, asker babası, asker eşi, kardeşi ve yakınları olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Onları en az sizin kadar sevip koruyacağımızdan ve daha bilgili, daha donanımlı, daha sağlıklı olarak tekrar size teslim edeceğimizden emin olunuz\" dedi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.