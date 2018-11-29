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(Görüntülü) Tekirdağ'da fırtına etkili oldu

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde dün gece başlayan ve kısa sürede etkisi gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

29 Kasım 2018 18:52


Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde dün gece başlayan ve kısa sürede etkisi gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle ilçedeki havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının en yüksek 4 , en düşük 1 derece olan ilçede dün gece başlayan ve saatte 20kilometre hızla esen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ilçedeki havaalanında yapılması planlanan 14 okulunu eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtına, Ergene ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçenin, Marmaracık mahallesinde bulunan bazı ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrilirken, hükümet konağı çatısının bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Hasar gören çatının tamir edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.
 

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