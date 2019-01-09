(Görüntülü) Tekirdağ Malkara'da otogar kazan dairesinde patlama 2 ölü (3)



TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı\'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada Ayhan Güven Turan(25) ile Nihat Alakara(35), hayatlarını kaybetti. Patlamada, otogarda büyük hasar meydana geldi.

Malkara ilçesinin girişinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 21 Ağustos 2017 yılında faaliyete geçen Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogar\'ın kazan dairesinde bugün saat 14.05 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada otogarın giriş ve çıkışlarındaki gişede görevli olan Ayhan Güven Turan, olay yerinde ölürken, otogarın temizlik işlerinden sorumlu Nihat Alakara ise ağır yaralandı. Patlamayla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralanan ve durumu ağır olan Nihat Alakara kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi\'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Şiddetli patlamada 3 katlı otogarın kazan dairesi başta olmak üzere büyük hasara neden olurken, duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Olay yerinde yaptığımız ilk incelemede, kalorifer kazanında sıkışmaya bağlı bir patlama meydana gelmiş. İçeride hasar oluşmuş. Ve maalesef 2 arkadaşımız hayatını kaybetti dedi.

Bir otobüs firmasında çalışan Ayhan Özrtük, İçeride bilet kesiyordum birden çok büyük bir gürüldü oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Sonra dışarı doğru kaçtım. Dışarı çıkınca kazanın patladığını öğrendim. Allah\'tan içeride kimseler yoktu. Ama burada çalışan iki arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm diye konuştu.

Patlamanın ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.