(Görüntülü) Tekerlekli sandalyede dansta Türkiye şampiyonu oldu

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan bedensel engelli Duygu Alkan (22), Samsun’da yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası’nda tek kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Birincilik kupasını alarak İzmir’e dönen Alkan, elde ettiği başarıyla herkesi gururlandırdı.



Bornova ilçesinde, doğuştan omurilik açıklığı olarak bilinen spina bifida hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Duygu Alkan, 5 Ocak’ta Samsun’da yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası’nda tek kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etti. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası\'nda kadınlarda birinci olan Alkan, başarısını uluslararası platformlara taşımak için çalışmaya azimle devam ediyor. Aynı zamanda Karşıyaka Engelliler Derneği’ne bağlı basketbol takımının lisanslı oyuncusu olan Alkan, \"Kısa bir süre içinde çok güzel bir başarı elde ettim. Hayallerimin neredeyse tamamını gerçekleştirdim. Bundan sonraki süreçte de güzel başarılara imza atmak için mücadele edeceğim\" dedi.



\'AĞLAMAYA BAŞLADIM\'



Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası’nda 3 farklı kategoride yarışan Alkan, Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra Duo kategorisinde partneri Osman Ertöz ile ikincilik, Free Style kategorisinde ise partneri Onur Gür ile birlikte dördüncülük elde etti. Dans yarışmasına 1 ay gibi kısa bir süre içinde hazırlandığını belirten Alkan, \"Dans Yarışmasını Karşıyaka Engelliler Derneği Başkanı Osman Ertöz aracılığıyla öğrendim. Kareografimi ise Yeşim Eryiğit hazırladı, Madonna’nın \'Like a prayer\' şarkısında dans ettim. Kısa bir sürede çalıştığım için böyle bir başarı beklemiyordum. Çok mutlu oldum ve öğrendiğim anda ağlamaya başladım. Orada bulunmak, yarışmak ve birincilik kupasını elde etmek çok güzeldi. Ailem de çok sevindi, herkes arayıp tebrik ediyor. Onlara bunu hissettirmek çok güzel bir şey. İlk defa böyle bir şeye katıldığım için böyle bir başarı beklemiyordum. Hepimize çok güzel bir moral oldu. Bundan sonraki süreçte elimden geleni yapacağım. Bu başarıyı aslında Karşıyaka Engelliler Derneği takımı olarak elde ettik. Yarışmaya katılmak aynı zamanda maliyetli bir süreç. Sponsorların bu konuda bizlere destek olmasını bekliyoruz\" dedi.



\'YAPMAK İSTEDİĞİM BİRÇOK ŞEYİ YAPTIM\'



Aynı zamanda Karşıyaka Engelliler Derneği’ne bağlı basketbol takımının lisanslı oyuncusu olduğunu dile getiren Alkan, \"Geçmiş dönemde Milli Takım kampına da çağrıldım. 12 yaşından beri basketbol oynuyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdim. Ancak engel durumumdan dolayı iş bulmakta zorlanıyorum. Basketbolda da dansta da kendimi geliştirmek ve daha büyük başarılara imza atmak istiyorum. Yapmak istediğim birçok şeyi yaptım, hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdi ise tek hayalim bir gün dünya turuna çıkabilmek\" diye konuştu.