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Dünya

(Görüntülü) Tekeri yola fırlayan TIR korkunç bir kazaya neden oldu

Rusya (DHA) – Rusya’nın Voronej şehrinde yolda seyir halinde olan bir TIR’ın aniden yola fırlayan arka tekeri, feci bir kazaya neden oldu

10 Aralık 2018 19:41

Rusya (DHA) – Rusya’nın Voronej şehrinde yolda seyir halinde olan bir TIR’ın aniden yola fırlayan arka tekeri, feci bir kazaya neden oldu. Seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir TIR’ın arka tekerinin aniden yola fırladığı görülüyor. Teker, karşı şeritten seyreden arabaya çarparak, otomobilin kontrolden çıkmasına ve arkadan gelen TIR’a çarpmasına neden oluyor. Otomobilin çarptığı TIR ise bariyerlere çarparak alev alıyor. TIR\'ın sürücüsünün ise son anda araçtan çıkarak kurtulduğu görülüyor. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

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