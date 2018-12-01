(Görüntülü) Tek parmağıyla hayata tutunup, şiir kitabı çıkardı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çocukken geçirdiği beyin felci nedeniyle sadece tek parmağını kullanabilen Yasin Çiçek (26), 7 yılda tamamladığı şiirlerini \'İmza\' adlı kitapta topladı.



Çocuk yaşta geçirdiği beyin felci nedeniyle konuşmakta güçlük çeken ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Yasin Çiçek, 7 yıldır oynatabildiği tek parmağıyla yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. Sağ elinin işaret parmağıyla duygularını bilgisayarda şiire döken Çiçek\'in kitabı, 2018 yılı Mayıs ayında \'İmza\' adıyla çıktı. Yaşadığı zorlukları, duygularını ve engellilerin sorunlarını şiirle anlatmaya çalışan Çiçek\'in kitabı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiçek, kitabıyla birçok fuarda imza gününe katıldı.



\'TEK PARMAĞIMLA HAYATA TUTUNUYORUM



Yasin Çiçek, şiir kitabıyla vücudundaki engelin düşüncelerine ve duygularına engel olmadığını gösterdiğini söyledi. Birçok engelli bireyin ortak duygularının kitapta bulunabileceğini söyleyen Çiçek, şunları söyledi:



\"Hayata karşı bir sevincim var. Hayata dört elle tutunmaya çalışıyorum. Ellerimi tam olarak kullanamıyorum ama tutunmaya çalışıyorum. Tek parmağımla hayata tutunuyorum. Kitabımız internetten satışta. Belirli kitapevlerinde. Okuyanlar iyi bilir. İnternetten kitabı alanlar bana değil kendilerine katkı sağlayacaklar. Bu kitap onlara çok şeyler katacak. Ülkemizde \'engelliler bir şey yapamaz\' algısını yıkmak için kitabı çıkarmayı çok istedim. Hem özel bireylere örnek olması hem de onlara katkı sağlamayı düşündüm.\"



Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Çiçek “Fenerbahçe stadında maç seyretmeyi çok istiyorum. Futbolcularla tanışmayı, Başkanımız Ali Koç ile tanışmayı ve stat atmosferini görmeyi çok isterim.\" dedi.