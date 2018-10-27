(Görüntülü) Tek göz odada zor yaşam

Suat PALA VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA) SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde 10 yıldır oğlunun üst katta oturduğu binana zemin katındaki tek göz odada yaşam mücadelesi veren Şerife Karaca\'nın durumu yürek burktu. Vezirköprü ilçesi Elaldı Mahallesi?nde oturan, 10 yıl önce eşini kaybeden 1 erkek, 3 kız annesi Şerife Karaca (80), oğlunun üst katta kaldığı binanın zeminindeki tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre elektriği ve suyu olmayan odada yaşayan Karaca, hiçbir gelirinin olmadığını, komşularının kendisine verdiği yiyecek ve giyeceklerle hayatını sürdürdüğünü dile getirdi. Eşi ile birlikte burada beraber yaşadıklarını ancak ölümünden sonra tek kaldığını belirten Karaca, Burada yaşamaya çalışıyorum ama bu yaşamak değil. Allah\'ım inşallah tez vakitte canımı alır. Komşularıma utana sıkıla yemek yemeğe gidiyorum. Onlar da durumu bildiği için yardım ediyorlar. Ama komşulara da her gün gidilmiyor diyerek sözlerine şöyle devam etti Yardım istiyorum. Devletimiz bana sahip çıksın. Çok zor durumdayım. Suyum yok. Seyyar bir kablo ile elektrik çekmişlerdi ama oda sorunlu ışık yanmıyor. Tek odada burada bu haldeyim. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı.