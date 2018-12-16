(Görüntülü) TBMM'de vekillerin ikram yarışı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM\'de bütçe görüşmeleri sürerken, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, milletvekilleri ile gazetecilere salep, ceviz ezmesi ve haşhaşlı kıtır ikram etti.



Her yıl bütçe görüşmelerinde gelenek haline gelen vekillerin ikram yarışı bu yıl da devam etti. Milletvekilleri bu ikramlarda illerinin reklamını yaparak yöresel tadları tanıtıyor. AK Parti Burdur milletvekilleri de Bucak salebinin tanıtımını yaptı. AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Türkiye\'de her yıl üretilen 200 ton salebin yüzde 70’inin Bucak salebi olduğunu söyledi. Bucak salebinin özelliklerini anlatan Uğur, \"Bizim yöremizin Toros Dağları\'nın eteğinde yetişen bir orkide bitkisidir. Bunun yumruları alınarak çeşitli işlemlerden geçtikten sonra değirmenlerde toz haline getirilmesiyle çok kıymetli bir içecek ortaya çıkıyor. Kış aylarında direnç verir. Astıma, bronşite iyi gelir. Özel bir içecek\" dedi.



Vekiller, daha sonra Bucak salebinin yanı sıra yine Burdur\'un ceviz ezmesi ile haşhaşlı kıtırını basın mensuplarına ikram etti.