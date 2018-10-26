(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım: Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak -3

Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak\" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Üsküdar\'daki yerleşkesinde düzenlenen törende Binali Yıldırım\'a \'Fahri Doktora\' verildi. Doktora tevhidinin ardından konuşma yapan Binali Yıldırım, \"Zannedilir ki ilk üniversiteyi batılılar kurmuştur. 1088\'de İtalya\'daki Bolonya Üniversitesi dünyada açılan ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir yalandır. Bundan 229 yıl önce Tunus\'un Kayrevan şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. Ortaçağ bizim medeniyetimizde yoktur, batıda icat edilmiş bir kavramdır.. Onların ortaçağ dediği dönemde, bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası vardı\" dedi. \"EKONOMİMİZ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA OLDUĞU MALUM\" Binali Yıldırım, \"Bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten Türkiye zor bir coğrafya. İbn Haldun ne diyor; coğrafya bir kader. Bu coğrafya bizim kaderimiz, kaderden kaçılmaz. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek büyük bir başarıdır. Türkiye ile niye uğraşıyorlar? Eğer Türkiye edilgen bir ülke olsaydı, bölgesel konularda, dünya meselelerinde \'benimde fikrim var, söyleyeceğim sözüm var\' demese, Türkiye\'ye kimse deyip, dolaşmaz. Ama biz öyle demiyoruz, diyemeyiz. Taşıdığımız sorumluluk gereği diyemeyiz. Bu topraklar Avrupa ile Asya\'nın lafta değil fiziki olarak da birleştiği yer. Boğaz iki kıtayı birbirinden ayırıyor. Sürekli bu topraklarda bizim ecdadımız medeniyetlerin çatışmaması için, uzlaşması için büyük bir gayret göstermiştir. Özellikle son 15 yılda ülkemizin uyguladığı dış politika ve bölgemize, dünya meselelerine karşı özgün tutumumuz belirli emperyal hedefleri olanların hoşuna gitmedi canını sıktı. Ve değişik değiş formatlarda üzerimize geliyorlar. Ya iç karışıklık çıkarmak gibi yol deniyorlar, toplumsal barışı zedeleyecek bir takım projelerle geliyorlar, olmadı yargı üzerinde darbe yapmaya kalkıyorlar, o olmadı fiziki darbe yapmaya kalkıyorlar. Bunları hep yaşadık. Gezi olaylarını yaşadık, Ergenekon, Balyoz, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz\'u yaşadık. Onlarda muvaffak olamadılar, şimdi de ekonomimiz üzerinde bir çalışma olduğu malum. Bunu biliyoruz, sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz. Ama bu ülke bu sıkıntıların üstesinden gelir\" şeklinde konuştu. CUMHURİYETİN 95. YILI Yıldırım, \"Birkaç gün sonra Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız, cumhuriyetin 95. yılını kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk destansı mücadeleler sonucunda kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bizler bu emanetin hakkını verip ülkemize dünyaca takdirle karşılanan eserler kazandırıyoruz\" diye konuştu. \"OYUN BÜYÜK\" Binali Yıldırım, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde dünyanın en büyük havalimanının da açılışını yapacaklarını belirterek, \"Türkiye\'ye bu yakışır mı? Elbette yakışır. Bazıları bunun temeli attığımız gün, IMF ile yolumuzu ayırdığımız gün, faizlerin Osmanlı döneminden bile daha aşağıya indiği, 4.6\'ye gerilediği gün gezi olayları başladı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bunun üzerine çalışmanızı, düşünmenizi istiyorum. Oyun büyük. Ama bizim gençlerimiz var, istikbali de inşa edeceğiz. Bunu siz 15 Temmuz da gösterdiniz\" dedi. \"ÜNİVERSİTEYE GİRME DERDİ 1-2 YIL İÇİNDE TAMAMEN ORTADAN KALKACAK\" Yıldırım, \"Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak. Şimdi üniversiteler \'biz daha iyi okutuyoruz\' diye birbirileriyle yarışıyorlar, reklam veriyorlar. Şu anda orta öğretimden mezun olanların sayısından fazla üniversitelerde kapasite var, imkan var. Sorun ne, belirli alanlarda daha çok donanımlı olmak gerekiyor oraya girmek isterseniz bir yarış var\" diye konuştu. \"MUTLAKA ÜNİVERSİTEYE GİDERKEN BİR DİL ÖĞRENİN\" Binali Yıldırım, \"Mutlaka üniversiteye giderken bir dil öğrenin. Yazmayı, konuşmayı, her yönüyle bir dil öğrenin. Bu yıllar sizin altın yıllarınız. Eğer bu sıralarda öğrenmediyseniz sonrası biraz daha zor olacak. Ben öğrenemedim, öğrenmedim, önemini kavrayamadım. Boğaziçi\'ne kayıt olacaktım vazgeçtim. Malum onu da kamuoyuyla paylaştım, dalga geçtiler. Detaya girmiyorum bazı kesimler rahatsız oluyor. Geçenlerde de bayanlarla ilgili bir şey söyledim ondan da rahatsız olmuşlar\" diye konuştu. PROGRAMDA KEYİFLİ ANLAR Binali Yıldırım, salonda bulunan akademisyenlere seslenerek, \"30. doktorayı aldık bize terfi yok mu hocam? Bunun doçentliği, daha yukarısı yok mu?\" diye sorunca salondan kahkahalar yükseldi. Yıldırım, üniversite öğrencilerini kafelerde çok yoğun olarak gördüğünü belirterek, \"Bundan bir mahsur yok, buradan da bir iş çıkarmayın. Elbette eğlenmek hakkınız. Ancak sizleri sergilerde, müzelerde, panellerde, konferanslarda daha çok görmek istiyoruz\" dedi. Binali Yıldırım konuşması sırasında promterda yazan \"kalabalıklaşıyor\" kelimesini okuyamayınca, \"Kalabalıklaşma yerine daha basit bir cümle yazsaydınız ya\" dedi. Bunun üzerinde salondan kahkahalar yükseldi.