(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım: Saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz (3)

Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya \"İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz\" dedi. BAYRAM NAMAZINI SÜLEYMANİYE CAMİİNDE KILDI Binali Yıldırım Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camii\'nde kıldı. Yıldırım\'la birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapooğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile AK Parti Milletvekili Mustafa Demir de namazı kılanlar arasındaydı. YILDIRIM\'DAN BAYRAM MESAJI Bayram namazının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Yıldırım, herkesin Kurban Bayramı\'nı tebrik ederek, \"Bu bayramın ülkemiz için, milletimiz için islam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını cenabı mevlamdan niyaz ediyorum Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim, dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedarkarca görev ifa eden askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun; muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afat ve felaketlerden rabbim muhafaza eylesin\" ifadelerini kullandı. \"HİÇBİR ŞEKİLDE KANUNSUZLUĞA, YANLIŞLIĞA BU ÜLKEDE İZİN VERİLMEYECEKTİR\" ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya Yıldırım, \"Türkiye\'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülkeyle nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey; bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir; hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışlığa bu ülkede izin verilmeyecektir\" dedi. KAMERAYI OMZUNA ALARAK POZ VERDİ Binali Yıldırım, açıklamasının ardından kendisini takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gazetecilerle günün anısına Süleymaniye Camii önünde hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım, yanında duran bir kameramandan kamerasını alarak poz verdi.TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kanuni Sultan Süleyman\'ın türbesini ziyaret ederek, burada da dua etti.