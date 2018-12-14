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(Görüntülü)  TBMM Başkanı Yıldırım kafede vatandaşlarla sohbet etti (EK)

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  Cuma namazını Ortaköy Camisi olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii'nde kıldı

14 Aralık 2018 19:06

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  Cuma namazını Ortaköy Camisi olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii\'nde kıldı. Dolmabahçe\'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı\'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı\'ndan ayrılan  Binali Yıldırım, Büyük Mecidiye Camii\'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Ortaköy\'de bir kafeye giden Yıldırım, burada da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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