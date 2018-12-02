(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı Ek

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM\'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu\'nun görüşmesi başladı.