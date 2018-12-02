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Politika

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi

02 Aralık 2018 19:23

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM\'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu\'nun görüşmesi başladı.

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