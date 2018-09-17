(Görüntülü) TBMM başkanı Yıldırım: Ben etliye sütlüye karışmayan bir öğrenciydim

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy\'de yaptırılan ve eşinin ismi verilen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu\'nun açılışına katıldı. 2018-2019 Öğretim Yılının açılışı ile birlikte gerçekleştirilen okul açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz\" sorusuna, “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim. Sakin, ortadan biraz fazla. Fena değil yani. Ara sıra teşekkür takdir alıyordum ama zayıfım olduğu zamanlar da vardı. Zayıfı olmayan öğrenci yavan öğrenci demek. Zayıfın olacak düzelteceksin. Heyecan tazeleme oluyor, zayıf olunca. İlk yıllar zayıfım vardı. Ama ortaokuldan sonra hiç olmadı. Ailem de bana bütün aileler \'Her şeyini alıyoruz, okula gönderiyoruz. Gidiyorsun geliyorsun zayıf getiriyorsun. Bir daha zayıf getirirsen seni bir daha okula göndermeyeceğiz\' derdi. Ama tekrar gönderiyorlardı. Ne yapsın? Yeni öğretim yılı hayırlı olsun. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Ülkemiz büyük bir ülke gençliğimizle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceği barışı güvenliği için geleceğimiz gençlerimizdir, yavrularımızdır. Onları için ne yatırım yaparsak hak ediyorlar. Daha fazlasını hakediyorlar. Biz de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, meclis olarak eğitimin kalitesinin daha da artması çağdaş, evrensel değerlerin öğretilmesi için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz\" şeklinde cevap verdi. SEMİHA YILDIRIM EŞİNE VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım da gazetecilerin \'Neler hissediyorsunuz\' sorusuna, “Gurur verici bir şey. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırarak, bana bir öğretmenler günü hediyesi olarak armağan ettiler. Bu da beni çok mutlu etti\" dedi.