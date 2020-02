(Görüntülü) Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Selin GÜRSEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - TAYVAN’IN önde gelen ticaret organizasyonu Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla forum düzenledi. Forum kapsamında iki ülke ilişkilerini geliştirmek için MÜSİAD ve DEİK ile Mutabakat Anlaşması da imzaladı. TAITRA dün İstanbul’da, ‘Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu’na ve Tayvan’dan gelen ticaret heyetine ev sahipliği yaptı. TAITRA forumda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) ile Mutabakat Anlaşması imzaladı. Forumun açılış konuşmasını yapan TAITRA Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang, \"Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmekten mutluluk duyuyoruz\" dedi. \"ENERJİYE CİDDİ TALEP VAR\" Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ise, böyle protokollerle dünyaya açılmanın Türkiye için gurur verici olduğunu söyleyerek, \"Dünyada elektrik talebinin artış hızı bakımından ikinci sıraya yerleştik. Genç nüfusumuzun da etkisiyle çok ciddi bir enerji talebimiz var. Sanayileşiyoruz, gelişmekte olan bir ülkeyiz ve enerji açlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla da bu enerjiyi en uygun şekilde, en uygun maliyetlerle tedarik etme noktasında gayret gösteriyoruz” diye konuştu. “TAYVAN’IN ALIM GÜCÜ KİŞİ BAŞI 50 BİN DOLAR” Yapılan işbirliğinden ötürü mutlu olduğunu dile getiren DEİK Türkiye – Tayvan İş Konseyi Başkanı Oğuz Karayeğen de, \"Her iki ülkenin ihracat rakamları oldukça düşük. Ülkelerin potansiyellerini karşılaştırırsak, bugün Tayvan’ın alım gücü kişi başı 50 bin dolar. Bundan Türkiye’ye küçük bir pay düşüyor. Umarım bundan sonra Türkiye’nin ihracatı aradaki büyük farkı kapamak üzere hız kazanır\" ifadelerini kullandı. “İTHALAT VE İHRACATI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ” 1990 yılından bu yana Türkiye’de 86 noktada, dünya genelinde ise 79 ülkede 209 irtibat noktasıyla faaliyet gösterdiklerini ifade eden MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, \"Türkiye ile Tayvan arasındaki ticari ilişkilerimizi acil olarak geliştirmeliyiz. Türkiye’nin Tayvan’a olan ihracatı yaklaşık 204 milyon dolar ama Tayvan’ın Türkiye’ye olan ihracatı yaklaşık 2 milyar dolar. Bu bakımdan karşılıklı olarak düşük gördüğümüz bu ithalat ve ihracat rakamlarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi. Bu sene 17’incisi gerçekleşecek MÜSİAD Expo hakkında da bilgi veren Kaan, \"Fuar kapsamında düzenlediğimiz uluslararası iş formunda dünyanın tüm dönüşümünü konuşacağız ve ilk kez Genç İşadamları Kongresi olacak. Fuara 22 ülkeden katılım bekliyoruz\" diye konuştu. “TÜRKİYE’YE DESTEK OLMAK AMACIYLA BURAYA GELDİK” Tayvan’ın enerji ve akıllı şehir çözümleri konusunda dünyada lider durumda olduğunu dile getiren TAITRA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Walter Yeh de, \"Tayvan uzun bir süredir enerji ve makine konusunda imalata çok önem veren bir ülke. Bu yüzden büyük bir altyapımız var. Günümüzde moda olan güneş enerjili akıllı şehirler konusuna da bu birikimi kullanıyoruz. Türkiye’ye de destek olmak amacıyla buraya geldik. Çünkü Türk hükümeti de akıllı şehirler ve yenilebilir enerji konusuna büyük önem veriyor, hedefleri var. Türkiye’ye yaptığımız ziyaret doğrultusunda Türk firmalarıyla işbirlikleri oluşturarak onlara daha fazla nasıl destek olabileceğimizi görmeyi planladık” dedi. “TÜRKİYE’YE GEÇ BİLE GELDİK” “MÜSİAD ve DEİK’in çok fazla üyesi var” diyen Yeh, “Biz de Tayvan’da önder bir kuruluş olduğumuz için iki ülkeyi, gelecekte çok yakın bir işbirliği bekliyor. Yenilenebilir enerji ve akıllı şehirler kavramı artık dünyada çok daha yaygın ve pratik bir hale geldi. Elektrikli bisikletlerden şehir aydınlatmalarına kadar şehirde her yerde bu uygulamaların olduğunu görüyoruz. Aslında biz Türkiye’ye biraz geç bile geldik ama yine de bu andan itibaren bu uygulamaların Türkiye’de de yaygınlaşacağına eminiz” diye konuştu. Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu’na ayrıca Tayvan’dan enerji ve akıllı şehir alanında deneyim sahibi olan şirketler de katıldı. Firmalar akıllı bir şehir kurma konusundaki deneyimlerini ve gelişmiş çözümlerini katılımcılarla paylaştı. TIMTOS’UN TANITIM TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ TAITRA’nın İstanbul Ofisi olan Tayvan Ticaret Merkezi, dünyadaki en büyük makine endüstrisi fuarlarından biri olan TIMTOS’un tanıtım toplantısını da gerçekleştirdi. İki yılda bir düzenlenen TIMTOS Fuarı’nı tanıtmak için, TAITRA Başkanı Huang ve TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu’nun konuşmalarının ardından TAITRA Temsilcisi Effie Huang bir sunum gerçekleştirdi. 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar için de bilgi veren CEO Yeh, “TIMTOS fuarı kendi kategorisinde Asya’da ikinci, dünyada ise üçüncü en büyük fuardır. Geçen yıldan itibaren akıllı şehirler ve yenilebilen enerji çözümleri gibi pek çok yenilikleri de fuara kattık. Türkiye Avrupa’ya ihracat yapan önemli bir üretim ülkesi ve bunun için de makinelere, cihazlara ihtiyacı var. Bu sebeple fuarın Türkiye açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. “TÜRKİYE EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PARTNERİMİZ” Tayvan’ın dünya genelinde cihaz üreten en büyük dördüncü ülke olduğunu kaydeden CEO Yeh, “Türkiye de, Çin ve Amerika’dan sonra bizim için üçüncü en büyük partnerimiz. Dolayısıyla Türkiye’nin bizim için çok önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve Tayvan arasında çok fazla işbirliği fırsatı bulunuyor. Aslında bizim turizm, ticaret ve teknoloji gibi her alanda işbirliği yapmamız lazım” diye konuştu.