(Görüntülü) Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, \"Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi.

Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI

Bu arada Kütahya Valililiği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Söndürme çalışmaları

- Belediye hoparlörlerinden duyuru yapılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

