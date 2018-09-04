T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı

04 Eylül 2018 01:54

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün akşam başlayan orman yangını yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde henüz belirlenemeyen neden çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, \"Yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor\" dedi.
Adnan Kayım, daha önce 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının yapılan incelemede sadece 20 hektarlık ormanlık alanda etkili olduğunu belirlediklerini söyledi.

ORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI
Bu arada Kütahya Valililiği, il genelindeki ormanlık alanda Ekim ayına kadar piknik yapılması yasakladı. Yasak kararı Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörlerinden ilçe sakinlerine duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Söndürme çalışmaları
- Belediye hoparlörlerinden duyuru yapılması
- Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT / TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÜTAHYA TavşanlıDünTavşanlıBekteşlerOrman Bölge Müdürü Adnan KayımSöndürmeAdnan KayımORMANLIK ALANDA PİKNİK YASAĞI BuKütahya ValililiğiEkimYasakGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ SöndürmeBelediyeDetaylar HaberKamera
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24