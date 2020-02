(Görüntülü) Tatvan, yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- TATVAN Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl kapılarını 50’nci kez açıyor. 1 Temmuz’da başlayacak olan festival, 10 gün boyunca birçok sanatçının konseri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50’ncisi düzenlenecek Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları devam ediyor. İlçeye özgü yöresel lezzetlerin de yer alacağı festival, 1 Temmuz\'da kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreniyle başlayacak. Fuar Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek festivalde, ünlü sanatçıların sahneye çıkacak, halk konserleri, halk oyunları yarışması, futbol turnuvası, fotoğraf sergisi, Nemrut şenlikleri, resim sergisi, bisiklet yarışları ve çeşitli spor gösterileri yapılacak.



Resmi açılış sonrası Derya Uluğ konser verecek. Diğer günlerde ise Ufuk Özel, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Resul Dindar, Maral, Gripin ve Yeni Türkü Grubu sevenleriyle birlikte olacak. Festivalin son gününde ise Ebru Yaşar, Tatvanlı hayranlarıyla buluşacak.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, festivalin 50\'nci yılını kutlayacaklarını söyledi. Festival için gelecek sanatçıların çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirten Aksoy, \"Bu yıl yarım asırlık bir geleneği kutlayacağız. Çok yoğun ve görkemli bir şekilde 50\'inci yılımızı karşılayacağız. Fuar etkinliğimizin içerisinde ticaret erbabı olan esnafımızın ve kurumlarımızın reyonları yer alacaktır. Dışarıda ise yöresel tatlar adı altında reyonlarımız olacaktır. Aynı zamanda her akşam birbirinden değerli sanatçılarımız bölge halkına konserler verecektir. 50 yıldır devam eden bu geleneğimizi her yıl daha güzel aktivitelerle kutlamak istiyoruz. Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü üzerinde de gençlerimize yönelik birçok aktivitemiz olacaktır. Fuarımızın 2’nci gününde ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz folklor yarışması olacaktır. Ülkenin her yerinden, 7 bölgeden 16 folklor ekibinin katılacağı yarışmamız da yapılacaktır. Aktivitelerimiz her gün çeşitli şekillerde devam edecektir. Kurumlar ve mahalleler arası yapılacak olan futbol maçlarımızda olacaktır. 1 Temmuz’da eski belediye binasının bulunduğu alandan fuar alanına kadar görkemli bir yürüyüş sonrası açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bütün bölge halkını bu etkinliklerimize davet ediyorum\" diye konuştu.



Tatvan sokaklarında billboardlarda açılış için renkli görüntüler yer alırken, bazı vatandaşların tatillerini festival tarihlerine göre ayarladıkları belirtildi.