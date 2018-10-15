(Görüntülü) Tatlı suların köpekbalığı Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, anavatanı Vietnam\'da, tatlı suda yetişen ve \'akvaryum köpekbalığı\' olarak da bilinen pangasius balığını Türkiye\'de üretmeyi başardı. Yetersiz oksijene sahip sularda bile yaşayabilen pangasius; yemeklik olarak yetiştirilip ihraç edilebiliyor. Antalya\'da Ege ve Akdeniz bölgelerinden sorumlu tatlı su, deniz ve akvaryum balıklarının üretim merkezi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Türkiye\'de deniz, tatlı su ve akvaryum balıkçılığının geliştirilmesi üzerine hem üretim, hem de özel sektör ve birçok dünya ülkesinde öncü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sazan, alabalık, çipura, levrek ve birçok türde akvaryum balığı üretiminin gerçekleştiği enstitüde, anavatanı Vietnam olan ve tatlı suların köpekbalığı olarak da bilinen pangasius türü balığın 4 yıl önce getirilen yavruları anaç durumuna gelerek yumurtladı ve yavruları da olgunlaşmaya başladı. Yaklaşık dört yıldır devam eden projede pangasius balığını üretmeyi başaran enstitü, türün özel sektör tarafından da üretimiyle yeni bir ihracat kapısı açmayı hedefliyor. \'YAVRU KÖPEKBALIKLARI ANAÇ DURUMA GELDİ\' Proje sorumlusu su ürünleri mühendisi Soner Sezen, pangasius balığının dünyada yüksek miktarda üretim ve tüketimi olduğuna dikkati çekerek, \"Dört yıl önce getirdiğimiz yavru balıklar anaç duruma geldi. Bu sene üretimine çalıştık ve başarılı sonuçlar aldık. Balığın anavatanı Vietnam Mekong nehri. Burada yüksek miktarda üretimi yapılıyor ve tüm dünyaya yemeklik balık olarak 60 milyon ton civarında ihraç ediliyor\" dedi. Aslında tatlı su balığı olan pangasiusun akvaryum camiasında \'akvaryum köpekbalığı\' olarak adlandırıldığını belirten Sezen, “Sırt yüzgeçlerinin denizlerdeki köpekbalığına benziyor olması nedeniyle buna köpekbalığı demişler. Ama denizdeki köpekbalığıyla alakası yok. Panga olarak isimlendiriliyor. Dişli değil ve belli bir safhadan sonra da bitkisel yaşam sürüyorlar\" dedi. Bu yıl balıkların tam kontrollü üretimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Sezen, “Yavruları aldık ve büyüttük. Yaklaşık 90 günde 80-90 gram ortalama ağırlığa geldiler. Kilogramda 500-600 gram yumurta veriyorlar. Bu sene üretim metodları üzerinde çalışıyoruz ve ilk olması nedeniyle üretim miktarımız düşük. Seneye küçük boylarda akvaryum, büyük boylarda da yemeklik olarak piyasaya sunacağız\" dedi. Akdeniz ve Antalya bölgesinde de bu balığın üretilebildiğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Soner Sezen, “Dünyada yemeklik balık, artık etçil balık türlerinden otçul balık türlerine geçmekte. Çünkü balık ununun az bulunması ve yem maliyetlerinin de yüksek olmasından dolayı artık otçul balıklar tercih ediliyor. Bunun için en uygun balık türlerinden birisi pangasius. Hızlı büyümesi, et veriminin yüksek olması, kötü su şartlarında bile yaşayabilmesi, örneğin oksijen düşükse bile rahatlıkla yaşamasından dolayı artık bu balık yeni trend\" dedi.