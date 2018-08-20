T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı

20 Ağustos 2018 19:05

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Mesut Kaygın (43) hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 28\'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'nın Alanya ilçesinden tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu Mesut Kaygın (43) yönetimindeki 70 FU 482 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Kaygın yaşamını yitirdi. Eşi Nuray (42) ile çocukları Recep (10) ve Seyda Kaygın (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mesut Kaygın\'ın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANKazadaMesut KaygınKazaKaraman KonyaAntalya AlanyaFUKaygınEşi NurayRecepSeyda KaygınYaralılarKaraman Devlet HastanesiAcı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24