(Görüntülü) Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı sular altında kaldı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı\'nda, su seviyesinin düşmesiyle 8 yıl sonra gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı son zamanlardaki yoğun yağışın ardından yeniden tekrar su altında kaldı. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Tahta Köprü Barajı\'nda, daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla geçen yıl yükseltme çalışması yapıldı. Su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğü barajda su altında kalan, 1950 yılında keşfedilip 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kazı çalışmasıyla turizme açılan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıkmıştı. Suların çekilmesiyle ayrıca Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa ettirilen Tarihi Hicaz Demiryolu\'nun 1974 yılında barajla birlikte su altına kalan 20 kilometrelik hat alanı ile menfezlerde ortaya çıkmıştı. Kış aylarıyla birlikte sağanak yağışların barajı doldurmasının ardından Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile Tarihi Hicaz Demiryolu ve menfezler bir kez daha su altında kaldı. YÜZDE 100 DOLAN BARAJIN KAPAKLARI AÇILDI İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ilçede son yılların en yüksek yağış oranına ulaşıldığını belirterek şunları söyledi İlçemize son 50 yılın en yoğun sağanak yağışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kuraklıkla birlikte Tahta köprü barajında yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesiyle birlikte daha fazla tarım arazisi sulamak amacıyla DSİ tarafından başlatılan yükseltme çalışmasına bağlı olarak barajdaki su seviyesi gözle görülür şekilde düşmüştü. Son 2 ayda metrekareye 532 metreküp yağışın düşmesi ve Kılavuzlu Barajı\'nda gelen su ile birlikte barajımızda 180 milyon metreküp su doldu. Yüzde 100 doluluk oranının yakalanmasıyla baraj kapağı açılmak zorunda kalınmıştır. Daha önce gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı ve menfezleri bir kez daha sular altına kalmıştır.