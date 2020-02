(Görüntülü) Taş ocağı patlamasından yaralı kurtulan işçi, şefini suçladı

Taş ocağı patlamasından yaralı kurtulan işçi, şefini suçladı ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında 3 gün önce patlatma sonrası meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu?nun çift yönlü ulaşıma kapandığı heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan firma çalışanı operatör Rıfat Başar, o anları anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını belirten Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini öne sürdü. Yaralı operatör Başar, Ben orada önlemimi almasaydım, katliam yaşanırdı. Yolda bekleyen TIR?lar ve yolcu otobüslerindeki çok kişi ölürdü. Can güvenliğimiz olmadan orada ölümle burun buruna çalıştırıldık. Bizim gibi emekçiler önlem alınmadığı için ezilip, kaybolup gidiyor? dedi. Olay, Çarşamba günü Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu\'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta son iki hafta kontrollü patlatmalar yapıldı. Patlatmalar sonrası taş ocağında büyük bir dağ kütlesinde açılmalar oluştu. Taşocağında büyük bir heyelan oluşabileceğini öngören firma operatörü Rıfat Başar, karayolları ve jandarma görevlilerini aradı. Bölgeye ulaşan jandarma görevlileri Sarp Sınır Kapısı\'na yakın olan taş ocağı önünde sınırı geçmek için bekleyen TIR ve otobüsleri alandan uzaklaştırdı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, yolda güvenlik önlemi alan 2\'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. 2 saat kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı. YARALI KURTULAN İŞÇİ KONUŞTU Heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan firma operatörü Rıfat Başar tedavisinin sürdüğü hastanede o anları anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını anlatan Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini öne sürdü. Başar, Burada patlatmalar yapmıştık. Dağda açılmalar vardı ve burasının aşağı geleceği belliydi. Şefimi telefonla, mesajla uyardım, hiç cevap vermedi. Artık çaresizdim alanı komple kendim boşalttım. Dağın üzerinde ağaçlar, taşlar yürümeye başlayınca ana yoldaki TIR\'ları boşalttım. Muhtarı aradım \'acil ocağa gel, burada çok can kaybı olacak, hepimiz öleceğiz\' dedim. Oradan çıkıp yola inip jandarmaya yolu kapattırdım. O anda yukarısı koptu, kopunca çöpün molozlarıyla birlikte bizi denize doğru attı. Toz duman sis içinde kaybolduk. Şefime sabahtan beri mesaj ve video atıyordum. Şefim ne yapacağız Çaresizim\' dedim. Bizi bilgilendirmesini istedim. Cevap vermedi. Olay olduktan sonra geldiler. Bende kendilerine ters tepki verdim. 3 gün geçti hala aradıkları yok. Can güvenliğimiz yok. Bizim gibi emekçiler önlem alınmadığı için ezilip, kaybolup gidiyor? dedi. \'YOLU BOŞALTMASAM EN AZ 60-70 KİŞİ ÖLÜRDÜ\' Önlem almasaydı bugün bir facia ile karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Rıfat Başar, Şefi arıyorum, cevap vermiyor. Yukarısı kopuyor, zamanla yarışıyorum. Ben önlemimi almasaydım kenarda otursaydım bugün katliam çıkardı. TIR\'cılar, yoldan geçen otobüsçüler, minibüsçüler biz operatörcüler herkes ölürdü. Şefim cevap vermiyor diye o kadar milletin hayatını tehlikeye atamazdım. Tek başıma hepsini boşalttım ve muhtarı aradım. Bağıra bağıra herkesi tünelin içine soktum. Yoldan geçen turistlere bağırarak boşalttım. Jandarma imdadıma yetişti, yolu kapattık. Heyelan tam ortada bizi yakaladı. Askerler Sarp?a doğru ben tünele doğru kaçtım. Tünelin tam girişinde heyelan beni yakaladı. Beni molozlarla birlikte karıştırarak denize kadar sürükledi bizi. Eğer ilgilenmesem \'Bana ne\' desem, \'şef ilgilenmiyor, ben niye ilgileneyim\' desem en az 60-70 kişi ölürdü. Alanı boşaltmasam operatörleri çekmesem ortalık kan gölüne dönecekti. Yoldan en az 10 tane TIR vardı. Yayalar ve minibüsler vardı. 10 saniye daha geç kalsak tam bir katliam olacaktı. Eğer şefim benim videolarıma ve mesajlarıma dinleseydi bu olaylar yaşanmayacaktı diye konuştu. SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR Taşocağındaki heyelanla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık, tedavileri süren şirket çalışanı Rıfat Başar ile olayda yaralanan askerlerin ve araçları zarar gören sürücülerin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Olayda ihmali olanlarla ilgili dava açılabileceği belirtildi. Bu arada taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı kapatılmasını istemişti.