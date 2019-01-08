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(Görüntülü) Tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) – MERSİN’in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü

08 Ocak 2019 00:50

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) – MERSİN’in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Güzeloluk Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ay, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe ve babası Murat Ay ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada ailesinin evindeki av tüfeğini alan Ali Ay, annesi Menekşe\'yi ardından da babası Murat Ay’a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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