(Görüntülü) Tarsus'ta seralar su altında kaldı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle seralar su altında kaldı, dereler taşma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün dün akşam yaptığı sel uyarısının ardından, Mersin\'de sabah saatlerinde yağmur şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı ve Kuskun Deresi\'nin debisi yükseldi, taşma noktasına geldi. Denize yakın noktadaki Bahşiş, Kulak ve Akarsu mahallelerindeki seraları da su bastı. Ürünler zarar görürken, çiftçiler suyu pompalarla tahliye etmek için çalışma başlattı. Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesini isteyen çiftçi Mustafa İbiloğlu, \"25- 30 senelik çiftçiyim, her sene bu bizim çilemiz. Şu an 15 bin dönüm arazimiz suyun altında. Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) pompaları yapmayışı ile seraları her sene su basıyor. Şu an 8 dalgıç, 4 pompa var. Her sene böyle seralarımız suyun altında kalıyor. Şu an burada biber, kabak, patlıcan var. Bütün sebzelerimiz öldü. Her çiftçimizin 250- 300 bin TL zararı var. Mağdur durumdayız. Su çekilse dahi ürünler yetişmez. Bu sene boş geçecek, çiftçi hiçbir iş yapamayacak. 20 bin adet patlıcan ektim. Tanesini 2,5 TL\'den aldım, 50 bin TL yapıyor. Bütün patlıcanlar suyun altında. Devletimizden yardım bekliyoruz\" dedi. Çiftçilerin arazideki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.