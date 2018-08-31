(Görüntülü) Tarlaları fareler istila etti, çözüm için 1 ton zehirli buğday gönderildi

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarlaları istila eden fareler, ürünlere büyük zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, farelerle mücadele için ilçeye bir ton zehirli buğday gönderdi. Bursa\'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yavelli Mahallesi\'ndeki tarlaları fareler istila etti. Yavelli Mahallesi ve çevresindeki mahallelerdeki tarlalarda sürüler halinde dolaşan fareler, ürünlere zarar verdi. Domates, biber, kavun karpuz ve mısır ekerek geçimlerini sağlayan çiftçiler, sıkıntılarının büyük olduğunu, ne yaptılarsa çözüm bulamadıklarını söyledi. Fareler kavunun çekirdeğini sevdiğini belirten çiftçiler, tarlasına bu yıl kavun ekenlerin hasat yapamadığını anlattı. Yavilli\'den başlayıp, çevre köyleri de istila eden farelerin bu yıl fazla kar yağmaması, tilki ve yılanların da azalmasından dolayı çoğaldığını ifade edildi. Bir çiftçi, \"Biz bu farelerle tek başımıza mücadele edemiyoruz. Devletimizin farelerle mücadelede bize yardımcı olmasını istiyoruz\" dedi. Fare istilası nedeniyle tarlalarındaki ürünlerinin kuruduğunu ve ürün hasat edemediklerini söyleyen Yavelli Muhtarı Ersin Demir, \"Nisan ayından itibaren bu farelerle uğraşıyoruz. Denemediğimiz ilâç kalmadı. Ürünlerimizi telef ettiler, domates, biber, kavun, karpuz, yonca ve mısırlarımızı toplanamayacak hale getirdiler. Bu konuda çok mağduriyet yaşadık. Geçen yıl kar yağmamasından dolayı bu kadar ürediklerini düşünüyoruz. Bir fare doğduktan 22 gün sonra kendisi de yavru yapabiliyor. Bizi maddi ve manevi olarak çok zarara uğrattılar. Bu farelerden bizim köyümüz dışında, civarındaki onlarca köy de etkilendi\" dedi. Konuyla ilgili harekete geçen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bir ton ağırlığında zehirli buğday gönderdi. Farelerle toplu mücadele yapılacağını söyleyen bir yetkili, \"Mustafakemalpaşa\'ya son olarak bir ton zehirli buğday gönderdik. Son dokuz ay içersinde gönderdiğimiz zehirli buğday miktarı 1758 kiloya ulaştı\" dedi.