(Görüntülü) Tarlada oldukları sırada evleri yandı

Sakarya\'nın Kaynarca ilçesinde, Şen ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangında tek katlı ev alev alev yandı.

Sabah saatlerinde, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi\'nde Cavit Şen\'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanların tarlada bulunduğu sırada evden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynarca ve Ferizli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında komşuları balkonda bulunan saksılardaki çiçekleri zarar görmemesi için aldı. Yangın söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.