(Görüntülü) Tarkim'in 3 uçağına 1 milyon 316 bin lira teklif edildi

TMSF tarafından açık arttırma ile satışa çıkarılan Tarkim Havacılık\'a ait 7 uçaktan 3\'üne 1 milyon 316 bin lira teklif edildi Haber- Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Harun UYANIK (DHA) 15 Temmuz\'da darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtığı belirlenen ve “FETÖ\" ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle varlıklarına el konulan Faruk Bayındır\'ın şirketi Tarkim Havacılık\'a ait 7 uçak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bugün açık artırmayla satışa çıkarıldı. Açık artırmada, 7 uçaktan 3\'ü için, 3 ayrı firma tarafından toplam 1 milyon 316 bin lira teklif sunuldu. Teklifler kabul edilirken son kararı TMSF Fon Kurulu verecek. EN YÜKSEK 640 BİN, EN DÜŞÜK 121 BİN LİRA Uçaklardan en yüksek değerde teklif; Cessna 172R TC-EEB, 2915 sertifika numaralı uçağa verildi. 637 bin 835 lira muhammen bedelle ihaleye çıkılan uçağa ihaleye katılan iki firma arasından en yüksek teklif 640 bin lira oldu. Bir diğer teklif alan uçak ise; 550 bin 858 lira muhammen bedelle satışa sunulan Cessna 172S TC-MHT, 2441 sertifika numaralı uçak oldu. Uçak için isteklilerden 3 adet teklif gelmesine rağmen açık artırma ihaleye katılan 2 firma arasında oldu. İhalede en yüksek teklif 555 bin lira oldu. Son ve en az değerde teklif alan uçak ise; 173 bin 400 lira muhammen bedelle satışa sunulan TC-IHM 178 Model Cessna 152 S/N sertifikalı uçak oldu. Bu uçağın ihalesine ise tek firma katıldı. Uçağa verilen teklif 121 bin 381 lira oldu.