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(Görüntülü) Tarım arazilerinde yaralar sarılıyor

MERSİN, (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor

18 Ocak 2019 20:30

MERSİN, (DHA) MERSİN\'in Tarsus ilçesinde fırtına ve yağmurun vurduğu seralardaki naylon kaplamalar yenileniyor. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış örtü altı üretimi vurdu. Geniş bir alana yayına tarım arazileri sular altında kaldı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isterken, yaralar da sarılmaya başlandı. Suların çekilmesinin ardından üretim alanına inen çiftçiler, 20 bin dönüm üzerindeki seranın fırtına nedeni ile parçalanan naylon kaplamalarını değiştirmeye koyuldu. Öte yandan çadırlarını su basan Suriyeli tarım işçileri de suların çekilmesi ile birlikte yaşam alanlarına döndü.

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