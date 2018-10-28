(Görüntülü) Tarihten günümüze Türkiye-Dağıstan ilişkileri

İSTANBUL, (DHA) - FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Dağıstan Devlet Üniversitesi iş birliğinde İstanbul\'da Türkiye-Dağıstan ilişkilerinin siyasi, sosyal ve edebi yönleriyle ele alındığı \'Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan (Kafkasya) İlişkileri Sempozyumu\' düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi\'nde gerçekleşen sempozyumda geçmişten bugüne iki bölge arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler enine boyuna tartışılırken, devlet politikalarına yönelik öneriler sunuldu. Türkiye açısından bölgenin dil, din birliği ve ortak geçmişinin Rusya-Kafkasya-Türkiye ilişkileri üzerine çalışan akademisyenler tarafından önem taşıdığı dile getirildi. Akademisyenler ayrıca geçmişte bölgede kurulmuş veya etkili olmuş Türk devletlerinin günümüzde de ilişkilerin seyrini etkilediğini vurguladı. 2 oturumdan oluşan sempozyuma FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, FSMVÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Dağıstan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gasanov Mogamed Mogamedovich aynı üniversiteden Prof. Dr. Dagatov Artur Gerevich\'in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. \"TÜRK TOPLUMU KAFKASLARLA BİRLEŞMİŞTİR\" Sempozyumun açılışında konuşan FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, \"Türkiye\'nin Kafkasya ile tarihi birçok ilişkisi vardır. Türkiye\'de bu konu üzerine pek çok çalışma da yapıldı. Kafkas göçleriyle birlikte Osmanlı zamanından günümüze Türkiye\'ye birçok Kafkaslı yerleşmiştir. Buna dikkat ettiğimizde aslında bir noktada Türk toplumu Kafkaslarla birleşmiş, bütünleşmiştir\" dedi. \"KAFKASYA İHMAL EDİLEMEZ\" Özellikle Karadeniz Bölgesi\'nde ciddi bir Kafkas kültürü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurşun, \"İhmal edilemez bir coğrafyadır. Geçmişte pek çok Kafkasyalı Osman ordusuna,bürokrasisine hizmet ettiği gibi bugün yine Kafkas kökenli kişiler Türk bürokrasisinde veya toplumun çeşitli kademelerinde varlıklarını sürdürmektedir\" diye konuştu. \"TÜRKİYE\'NİN DAĞISTAN İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİ\" İlişkilerin yeniden bilimsel ortamda tartışılması, canlandırılması ve geleceğe taşımasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Kurşun, \"Özellikle Türkiye\'nin Dağıstan ile olan ilişkilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu Rusya ile olan ilişkilerimizi geliştirmemizi de gerektiriyor. Üniversite olarak bunu Dağıstan\'dan başlatmayı düşündük. Çünkü nüfus kütüklerimizde kısa bir araştırma yapsak \'dağıstanlı,dağıstani\' diye yüzlerce isimle karşılaşırız\" ifadelerini kullandı. \"İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASINI HEDEFLİYORUZ\" Coğrafyanın Türk kültürünün ve tarihinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurşun, \"O nedenle Dağıstan ile ilişkilerin yeniden canlandırılması ve bir şekilde topluma hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla Mahaçkale Devlet Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında karşılıklı öğretim üyesi,öğrenci değişimi ve aynı zamanda bilimsel etkinlikler yapmaya karar verdik. Kafkasya hem stratejik hem ekonomik anlamda Türkiye için çok ciddi ve önemli bir partnerdir\" dedi. PROF. DR. MOGAMEDOVİCH: SEMPOZYUM AKADEMİK ÇALIŞMALARA TEMEL OLUŞTURACAK Sempozyum organizatörlerine minnettarlığını ileterek konuşmasına başlayan Dağıstan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gasanov Mogamed Mogamedovich ise, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman\'a da Dağıstan üniversitelerinin çalışmalarına sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Sempozyumun üniversiteler arasındaki akademik çalışmalara temel oluşturacağını kaydeden Mogamedovich, devletler arası ilişkilere de büyük katkı sunacağını ifade etti. PROF. DR. TAŞAĞIL:KAFKASLAR DÜNYANIN BELİ SAYILIR Sempozyumda Türkiye-Dağıstan ilişkilerine yönelik bir sunum yapan FSMVÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl da, çok eskiye dayanan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Eski mitolojilerde \'Kafkaslar dünyanın beli sayılır. Eğer Kafkasya dağılırsa dünya yıkılır\' diye bir söz vardır. Bu söz Kafkasya özelinde Dağıstan\'ın insanlık tarihi için ne kadar değerli ve önemli olduğunu bize göstermektedir\" diye konuştu.