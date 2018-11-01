(Görüntülü) Tarihi uçuşu gerçekleştiren uçak Ankara'da böyle karşılandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı\'ndan dün gerçekleşen ilk tarifeli sefer olan Türk Hava Yolları\'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı Esenboğa Havalimanı\'nda havacılık geleneği olan su takı ile karşılandı. Türk Hava Yolları\'nın TK-2124 sefer sayılı İstanbul-Ankara seferi uçağı öğle saatlerinde Esenboğa Havalimanı\'na iniş yapmıştı. İlk uçuş nedeniyle rota değiştirilmiş, uçak Ankara\'nın batısı yerine doğu tarafından iniş yaparak yolcular Ankara\'yı 12 bin feetten seyretme imkanı bulmuştu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği su takı ile yapılan karşılamaya ilişkin görselleri de paylaştı.