(Görüntülü) Tarihi surlarda çekilen korku filminin galası kıraathanede yapılacak

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI yönetmen Mesut Boğa (29), tarihi surlarda, cinin bir gencin ruhunu ele geçirmeye çalışmasını konu alan \'Ormanda\' adlı korku filminin çekimlerine başladı. Amatör olarak çekimi yapılan 3 kişinin rol aldığı filmin yönetmeni Boğa, filmin galasını kıraathanede yapacağını söyledi.



Diyarbakır\'da, reklam alanında çalışan Mesut Boğa, korku filmi çekmeye karar verdi. 3 kişilik oyuncu kadrosuyla kentin tarihi surlarında çekimlere başlayan Boğa, filmi sosyal medya hesabında gösterime sokacak. Boğa, çekimlerinin tamamlanmasının ardından filmin galasını ise bir kıraathanede yapacağını ifade ederek, \"Diyarbakır\'a sürekli polisiye filmleri çekilirdi. İlk kez bir korku filmi çekiliyor. Film çekimlerimize ilgi oldukça yoğun. Filmin konusu ise 2 kardeşin ormana gitmesi ve cinleri görmeleriyle başlıyor. Ormandan surlara geliyorlar. Surlarda cini öldürmesiyle film sona eriyor. 3 kişilik ekip, çekimleri sürdürüyoruz\" dedi.



Çalışmalarını profesyonelleştirmeyi hedeflediğini anlatan Mesut Boğa, korku filminin ardından daha geniş kadrolu bir film çekeceklerini de söyledi. 50 dakikalık korku filminin maliyetinin bin 500 lira olduğunu belirten Boğa, filmin galasını da ise bir kıraathanede yapacağını ifade etti. Boğa, \"Dünyada bir ilk olarak, filmin galasını kıraathanede yapacağız. İzleyicilerin tepkilerin orada alacağız. Alişan, Erkan Petekkaya, Sarp Atak ve Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıları davet ettik, geleceklerini umuyorum\" diye konuştu.



