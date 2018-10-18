(Görüntülü) Tarihi Pirinç Han'daki çelik kapı söküldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın, 510 yıllık tarihi Pirinç Han\'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkana taktırdığı beyaz çelik kapıyı tepkiler üzerine söktürüp, yerine eski ahşap kapıyı taktırdı. Çapkın, \"İnşallah bu olay, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olur. Şahsım adına bir farkındalığa eriştim, daha dikkatli olacağım\" dedi. Öte yandan handaki 77 dükkandan 7\'sinde daha çelik kapı bulunduğu, Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin bu kapılarla ilgili de inceleme yapacağı belirtildi. Bursa\'nın önemli yapılarından Cumhuriyet Caddesi\'ndeki tarihi Pirinç Han, 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2\'nci Bayezid tarafından yaptırıldı. Önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için \'Pirinç Han\' adı verilen, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü tarihi yapı, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar (üstü örtülü, önü açık yer) ve arkasında yer alan odalardan oluşuyor. Bursa\'da 1855 yılında meydana gelen depreminde hasar gören, yakın zamanda restore edilen tarihi yapının alt katında çay bahçeleri ve kafeler, üst katında ise çoğunda kitap satılan iş yerleri bulunuyor. Müzik eğitmeni Murat Çapkın, tarihi hanın üst katındaki dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü\'nden ihale usulüyle kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları yapacağı dükkanın ahşap kapısını söküp, yerine beyaz çelik kapı taktırdı. Handaki diğer 77 dükkanın aynı renkteki ahşap kapılarından farklı olarak monte edilen çelik kapı, esnafın ve çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Bazı kişiler, kapının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşarak, tepkilerini yazdı. TEPKİLER ÜZERİNE KAPIYI SÖKTÜRDÜ Murat Çapkın, esnaf ile çevre sakinlerinin tepkisi ve olayın basında yer alması nedeniyle bugün sabah saatlerinde beyaz çelik kapıyı söktürdü. Ahşap kapıyı tekrar taktıran Çapkın, çelik kapının doğal yapıya zarar verilmemesi için köpükle yapıştırıldığını ve hırsızlığa önlem olarak takıldığını söyledi. Handa başka çelik kapıların uzun yıllar kullanıldığını, şu anda da olduğunu kaydeden Çapkın, \"Fakat benim çelik kapım geçici olmasına rağmen kötü bir montaj ve renginin beyaz olması nedeniyle tepki çekti. Çok tepki aldık. Eski kapıda 3 yerde kırıklar var. Ben bu kapıyı düzelteceğim, geliştirip, güzelleştireceğim. Hem hana hem de Bursa\'ya yakışır şekle sokacağım. Çünkü bu kapı da 500 yıllık tarihi bir kapı değil. Normal marangozların yaptığı bir kapı. Yetkili kurumlardan da izin isteyeceğim, projesinin çizilmesi gerektiğini öğrendim. Gerekli işlemleri yapacağım. Bu çelik kapı, geçici bir çelik kapıydı. Kalıcı bir kapı olmadığı için böyle kötü bir montaj oldu. İnşallah bu olay, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olur. Kendi şahsım adına ben bir farkındalığa eriştim. Ciddi manada daha dikkatli olacağım\" diye konuştu. 7 ÇELİK KAPI DAHA VARMIŞ Öte yandan tarihi handaki 77 dükkandan 7\'sinde daha çelik kapı bulunduğu, kahverengi olduğu için dikkat çekmediği belirtildi. Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin, bu çelik kapılarla ilgili de inceleme yapacağı öğrenildi.