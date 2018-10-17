(Görüntülü) Tarihi Pirinç Han'da 'çelik kapı' tepkisi

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) BURSA\'da, müzik eğitmeni Murat Çapkın\'ın, 510 yıllık tarihi \'Pirinç Han\'da stüdyo çalışmaları için kiraladığı dükkanın ahşap kapısını beyaz çelik kapı ile değiştirmesi, tepkiye neden oldu. Murat Çapkın, dekorasyon çalışması süren dükkanda hırsızlık olaylarına karşı çelik kapı ile önlem aldığını söyledi. Çapkın, Mevcut kapıda hasar vardı. Tadilattan sonra kapıyı tarihi dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz dedi. Bursa\'nın önemli yapılarından Cumhuriyet Caddesi\'ndeki \'Pirinç Han\', 1508 yılında Osmanlı hükümdarı 2\'nci Bayezid tarafından yaptırıldı. Önceki yıllarda tahıl ve pirinç satılan yer olduğu için \'Pirinç Han\' adını alan, duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülü tarihi yapı, büyük avlu içinde 2 katlı sıralanan revaklar (üstü örtülü, önü açık yer) ve arkasında yer alan odalardan oluşuyor. 1855 Bursa depreminde hasar gören, yakın zamanda restore edilen tarihi yapının alt katında şimdi çay bahçeleri, kafeler, üst katında çoğu kitap satılan iş yerlerinden oluşan dükkanlar bulunuyor. AHŞAP KAPI YERİNE ÇELİK KAPI Müzik eğitmeni Murat Çapkın, tarihi hanın üst katındaki dükkanı, Milli Emlak Müdürlüğü\'nden ihale usulü kiraladı. Çapkın, stüdyo çalışmaları yapacağı dükkanın ahşap kapısını söküp, yerine beyaz renkte çelik kapı taktı. Handaki diğer 77 dükkanın aynı renkteki ahşap kapılarından farklı olarak monte edilen çelik kapı, çevrede tepkiye neden oldu. Bazı kişiler, kapının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini dile getirdi. HAN YÖNETİMİ TEPKİLİ Han yöneticisi Recep Korkmaz, iş yeri sahibini uyardıklarını, gerekli yerlere de şikayet ettiklerini söyleyerek, Konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilecek. Anıtlar Kurulu ve belediyeden yetkililer gelip kapıyı değiştirmesi konusunda kiracıyı uyardı dedi. Handa faaliyet gösteren ressam Bayram Saltabaş da Böyle tarihi alanları öz yapısına uygun şekilde korumamız gerekiyor. Ancak görülüyor ki toplum olarak bu konuda oldukça duyarsızız. Bu tarz şeyler tarihi olgularımıza zarar veriyor. Komşumuzu, taktığı bu kapıyla ilgili olarak uyardım. Eski kapıyı hala sakladıklarını, gerekirse tekrar takabileceklerini ifade ettiler diye konuştu. Filografi ustası Sultan Fadime Keskin de Ben 6 yıl önce buradaki atölyemi kiraladığım zaman herhangi bir değişiklik için izin almam gerektiği söylenmişti. Ancak bir sabah bu kapıyı gördük. Demek ki bir çok insan izin almadan da hareket edebiliyor dedi. \'HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEM ALDIK\' Murat Çapkın ise stüdyo çalışmaları için kiraladıkları dükkanda dekorasyon çalışması yapıldığını belirterek, Tadilat sürecinde kullandığımız stüdyo ekipmanları çok yüksek fiyatlı ürünler olduğu için hırsızlık olaylarına karşı böyle bir kapı takma gereği duyduk. Mevcut kapıda hasarlar vardı. Biz de geçici olarak bu kapıyı taktık. Dekorasyon ve tadilat işlemlerimizin ardından kapımızı buradaki tarihi dokuya uygun şekilde yenileyeceğiz dedi. \'KAPI STÜDYO\' Kapıyla ilgili olumsuz tepkiler aldıklarını ifade eden Çapkın, Kapımız Türkiye\'de fenomen oldu. Hem esprili hem de olumsuz tepkiler aldık. Bu sorunu düzelteceğiz, daha da güzelleştireceğiz. Yaptığımız eserleri de bu kapı sayesinde yayınlayacağız. Bu kapı belki de bize kapı açacak. Daha öncesinde stüdyomuzun ismini \'Han Stüdyo\' olarak düşünüyorduk; ancak şimdi ismi \'Kapı Stüdyo\' olacak diye konuştu. Milli Emlak Müdürlüğü yetkilisi de çelik kapı ile şikayetler aldıklarını, gerekli incelemeden sonra işlem yapılacağını söyledi.