(Görüntülü) Tarihi Pervane Hamamı 750 yıldır hizmet veriyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, 13\'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı ile yaklaşık 750 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Mülkiyeti Kabilizade Mehmet ve İbrahim Paşa Vakfı\'na ait olan hamam, 13\'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırıldı. Yapımında moloz taş, kemer, kapı ile pencere sövelerinde tuğla kullanılan hamam, kadınlar ve erkekler bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hamamın erkekler tarafında 4 mekan, kadınlar bölümünde ise 3 mekan bulunuyor. Dikdörtgen alan üzerinde kurulan hamamda, her gün 90 ton sıcak su hazır bulunduruluyor. Tarihi Pervane Hamamı, ilin en eski hamamı olarak bilinirken, yaklaşık 750 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. \'KLASİK TÜRK HAMAMI\' Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Aykun, Pervane Hamamı\'nın Anadolu Selçukluları döneminde yapıldığı belirterek, \"1277 yılından önce tamamlanmış bir hamam. Hamamı yaptıran Muineddin Süleyman Pervane, devlet erkanı içerisinde bulunmuş birisidir. Pervanelik bir unvandır. Anadolu Selçuklularının mali hizmetlerini yürüten kişiye \'pervane\' unvanı veriliyor. 1277 yılında vefat ediyor. Pervane Muineddin Süleyman sağlığında Tokat\'ta hamam, medrese yaptırıyor. Hamam 2 bölümden oluşuyor. Çifte hamam tarzında yaptırılmış. Erkekler bölümü 4 eyvan şemasında yapılmış. Klasik bir Türk hamamı. Hamamın kuzey tarafında da kadınlar bölümü var. Kadınlar bölümü ise 4 halveti ve ortasında dikdörtgen bir alandan oluşuyor\" dedi. \'VÜCUDA YARARLARI VAR\' Hamamın işletmecisi Mustafa Kemal Kaya ise 47 yıldır bu işi yaptığını kaydederek, \"Hamamcılık sektörü son günleri yaşıyor. Hamam işi bir kültür olduğu için bunun parayla varlıkla ve yoklukla alakası yok. Hamam bir kültür işidir; ama son günlerde bu iş bitmek üzere. Buralar tarihi olduğu için sonuna kadar devam edeceğiz. Yeni hamamlar ticari olarak yapılmış. Buralar geçmişte daha çok sıhhat için düşünülmüş. Bizim hamamlarımız nemli sıcaktır. Kuru sıcak değildir. Şimdiki saunalar kuru sıcaktır. Sağlığa uygun değildir. Burası nemli sıcak olduğu için terleme sırasında vücuttaki gözenekler açılır. İnsan vücuduna yararları vardır\" diye konuştu.