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(Görüntülü) Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi

25 Aralık 2018 17:18

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi\'nde ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Sur ilçesinde Lalebey Mahallesi\'ndeki tarihi Meryem Ana Kilisesi\'nde Papaz Yusuf Akbulut\'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun\'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti, İncil\'den bölümler okunarak Hz. İsa\'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
 

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