(Görüntülü) TARİHİ MEDRESENİN ALTINDA BULUNAN 'GİZLİ TÜNEL'İN UCU ARANACAK

SİVAS\'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese\'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında tesadüfen bulunan gizli tünelin ucunun nereye çıktığının belirlenmesi için çalışma yapılacak. Selçuklu Sultanı 1\'inci İzzeddin Keykavus\'un yaptırdığı Çifte Minareli Medrese\'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen düz enleme çalışmalar sırasında eserin eyvan kısmında gizli geçide rastlandı. Heyecan yaratan gizli geçidin tamamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. İlk kez DHA\'nın duyurduğu haberin ardından Vali Davut Gül, geçidin bulunduğu yeri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. \'ŞEHRE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ\' Vali Davut Gül, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Çifte Minareli Medrese\'nin olduğu bölümde zeminin kayıp kaymadığı, güçlü olup olmadığının tespiti ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve bu sırada tünele rastlandığını belirterek, Bu tünel, Sivaslıların özellikle biraz daha yaşı olanların anlattığı, geçmişte içinden geçtiği bir tünel. Hep konuşuluyordu \'Var mıdır yok mudur\' diye. Gördük ki yaklaşık olarak 1,5 metre genişlikte 2 metre yükseklikte bir tünel var. Bu tünelin tarihi Sivas Kalesi\'ne gittiği ve birden fazla çıkışının olduğu söyleniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tünelin uzunluğunun ne kadar olduğu, Gökmedrese\'ye mi kaleye kadar mı gittiği ortaya çıkacak. Şu bir gerçek ki bu tarihi mekanın altında bir tünel var. Zaten ucunu görüyorsunuz. Bunun muhafaza edilmesi, korunması ve kollanması ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz çalışmalar yapacaktır dedi. Tarihi meydandaki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile jandarma binası ve Valilik zemininde de tünel olduğu söylentilerini de değerlendiren Gül, Çalışma yapmadan bunu öğrenebilme şansımız yok. Ama görünen o ki bir tünel var ve onun ucunu bulduk. Bu arada bunun uzunluğunun ne kadar olduğu, birden fazla çıkışı var mı yok mu, bakacağız. Kamuoyunda konuşuluyor, muhtemelen de bu doğrudur, en azından bir kısmı doğrudur. Dolayısıyla tüneli çıkartıp, muhafaza edip bu şehre bir kültür hazinesi olarak kazandırmak lazım diye konuştu. Yapılacak çalışma ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eserlerin kısmı bu kurum tarafından, devamı ise diğer ilgili kurumların yapacağı çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılacak. Görüntü Dökümü -Medresenin görüntüsü -Bulunan tünel girişleri -Valinin medresedeki incelemesi -Yaptığı açıklamalar Haber İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA) (444 mb) (Tür: Yurt)