(Görüntülü) Tarihi mağaralara sprey boyalı aşk ilanı

Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN DHA Karadeniz Bölgesi\'nin ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve tarihi geçmişi Milattan Önce (M.Ö.) 60 binli yıllara kadar uzanan Samsun\'daki Arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları harabeye döndü. Madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline dönen mağaraların duvarları da sprey boya ile yazılan aşk ilanları ile kirletildi. Samsun\'a 14 kilometre mesafedeki Tekkeköy ilçesinde Fındıcak ve Çınarlı dereleri boyunca yükselen kaya kitlelerinde büyüklü küçüklü oyuk şekillerde yer alan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Tekkeköy Mağaraları, MÖ. 60 binli yıllara ait olduğu biliniyor. Arkeolojik sit alanı olan bölgede tarihi geçmişi eski Taş Çağları\'na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji harabeye döndü. Madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline dönen mağaraların duvarları da sprey boya ile yazılan aşk ilanları ile kirletildi. Tarihi geçmişi ve dokusu ile her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği mağaraların içler acısı hali tepki çekiyor. \'TARİHE SAYGISIZLIK\' Tekkeköy Mağaralarının kötü halde olduğunu belirten Şahin Binici, \'İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Tekkeköy Mağaraları\'nı ziyaret etmek ve görmek istedim. Geldiğimde içler açısı bir görüntü ile karşılaştım. Tarihe tanıklık etmiş, binlerce sene bozulmadan günümüze ulaşmış tarihi yerlerin üzerlerine, ?Seni seviyorum? şeklinde yazılar yazılarak ilan-ı aşk edilmiş. Biz bunu çok doğru bulmadık. Tarihe saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Yetkililerin bu işe çözüm bulmasını bekliyoruz dedi. Mağarayı ziyaret edenlerde Milyonlarca yıldır yaşayan bir tarihi böyle kirletmenin doğru olmadığını belirterek Sözlü olarakta \'seni seviyorum\' diyerek duygularını ifade edebilirleri Sevgiyi tarihi bir duvara yazmak doğru değil. Bu yazılarla tarihi bir duvar kirletlmiş ifadelerini kullandı. TEKKEKÖY MAĞARALARI ERKOLOJİK VADİSİ Samsun\'un Tekkeköy ilçesi\'nde yer alan ve Eski Taş Çağı\'na kadar uzanan arkeolojik bir sit alanı olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Karadeniz Bölgesi\'nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Fındıcak ve Çınarlı Dereleri\'nin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar MÖ. 15.000 ile MÖ. 60.000 yıllarına ait. Paleolitik Çağ\'da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlar. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013\'te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları\'nın yalnızca 96.000 metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide çalışmalar halen devam ediyor.