(Görüntülü) Tarihi Hatuniye Medresesi, Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı

Tarihi Hatuniye Medresesi, Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı Tarihi Hatuniye Medresesi, Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı KARAMAN\'da bulunan tarihi Hatuniye Medresesi yeniden düzenlendi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı. Protokol üyeleri açılıştan sonra çay içip, kek yedi. Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tarihi Hatuniye Medresesi yeniden düzenlenerek Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Açılışa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdela kesiminin ardından Millet Kıraathanesi\'ni gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar çay içip, kek yedi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın projelerini benimsediklerini belirterek şunları söyledi, Karamanımız için çalışmaya, vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği Millet Bahçesi ve Millet Kıraathaneleri projelerini bizler de çok benimsedik ve destekliyoruz. Hatuniye Medresesi bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Buraya gelen vatandaşlarımız çay ve kek ikramı eşliğinde belediye yayınlarından ve çeşitli kitaplardan oluşan kütüphaneyi kullanabilecek, günlük gazeteleri okuyabilecek ve ücretsiz internetten faydalanabilecek dedi. Görüntü dökümü ---------------------------- - Millet kıraathanesi tabelası - Kurdela kesimi - Kıraathane gezisi - Çay içip, kek yiyen protokol üyeleri ve vatandaşlar - Genel ve detaylar Haber-Kamera Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) (Tür: Yurt)